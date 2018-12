Obras da nova ala pediátrica do S. João devem arrancar em 2019

As obras da nova ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, no Porto, deverão arrancar em 2019 e ficar concluídas em 24 meses, afirmou esta terça-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

"Estamos em condições de dizer que as datas que temos em cima da mesa são Abril [de 2019] para a conclusão do projecto, depois um período de um mês/um mês e meio para a revisão do projecto (é algo que face a um projecto deste valor o Código dos Contratos Públicos exige por razões de segurança, não tem nada a ver com as questões da despesa), depois o ajuste directo para a realização da obra, esperando-se que seja possível que ainda nesse ano possa avançar e depois o prazo previsível para a obra são 24 meses", afirmou a ministra no final de uma visita aos serviços pediátricos do Hospital de São João, onde acompanhou o Presidente da República.

Segundo a governante, o anteprojecto da ala pediátrica "foi entregue na semana passada e agora cumpre desenhar todas as especialidades de arquitectura em cima do pré-projecto, concluir o projecto até ao final de Abril e a partir daí lançar o concurso para a obra, não esquecendo que há um aspecto técnico que é relevante, que é a própria revisão do projecto".