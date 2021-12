Países baixos são os primeiros na UE a voltarem a confinamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Países Baixos voltam, a partir desta segunda-feira, a aplicar medidas restritivas da atividade económica no país para conter a nova variante da covid-19. O anúncio foi feito este sábado ao final do dia e este é o primeiro país da UE a regressar a uma espécie de confinamento.





As medidas mais restritivas, em vigor a partir desta segunda-feira, ditarão o encerramento dos bares, restaurantes, lojas não essenciais, cinemas e ginásios. Para já, o encerramento irá vigorar até 14 de janeiro.



Há 5.062 novos casos de covid em Portugal, mas número de internamentos cai Leia Também

Outra limitação imposta pelo governo de Mark Rutte é a imposição de um número limite para as celebrações familiares natalícias: cada lar só pode chamar a sua casa um máximo de quatro convidados para o período das celebrações de Natal.





Eventos desportivos profissionais vão manter-se, contudo, não terão público a assistir.





O primeiro-minstro Mark Rutte explicou que as medidas são "inevitáveis" face à evolução da disseminação de uma variante da covid-19 que é "ainda mais rápida" do que as autoridades sanitárias esperavam. "Temos de intervir agora para prevenir que atinja uma situação pior", afirmou.





O confinamento decidido pelos Países Baixos é o mais duro aplicado pelo governo daquele país desde 2020 e foi decidido após uma reunião de emergência do Executivo de Mark Rutte.