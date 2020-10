Pandemia não alterou recurso do SNS ao privado

O dispêndio do Serviço Nacional de Saúde com prestadores privados representa 12,3% da despesa dos primeiros oito meses de 2020. Privados querem intervir mais no tratamento de doentes e Ministério da Saúde garante que estão em curso contactos para avaliar a oferta disponível.

Pandemia não alterou recurso do SNS ao privado









