Portugal atinge meta de 70% da população com uma dose da vacina contra a Covid-19

Portugal atingiu esta sexta-feira, antes da data prevista, a meta de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19 anunciou o Ministério da Saúde em comunicado."O objetivo de ter 70% da população de Portugal continental vacinada contra a covid-19, com pelo menos uma dose, foi hoje atingido, antes ainda da data inicialmente prevista. Já foram administradas, em Portugal continental, cerca de 12,1 milhões de vacinas, que permitiram vacinar com pelo menos uma dose mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo", lê-se na nota do Governo.O objetivo estava previsto entre 08 e 15 de agosto, acontecendo assim antes da data estimada. A nota do Ministério da Saúde refere ainda que se for tida em conta apenas a população com idade recomendada para vacinação em massa, ou seja, com 16 ou mais anos, "estima-se que já cerca de 82% tenha iniciado o seu esquema vacinal, sendo que, destes, 75% já terão a vacinação completa."O ritmo de vacinação das duas últimas semanas tem-se mantido elevado, com uma média acima das 80 mil vacinas administradas por dia e prevê-se que este ritmo possa vir a ser acelerado durante o mês de agosto, graças a uma maior disponibilidade de vacinas", lê-se no documento, que refere também que o país aguarda a chegada ainda este mês de cerca de três milhões de vacinas.O calendário referido pela 'task force' que coordena o programa de vacinação prevê que entre 05 e 12 de setembro 70% da população tenha o esquema vacinal completo, altura em que se estima que 85% da população tenha já pelo menos uma dose da vacina administrada.Com a prevalência da variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2 no país, Portugal acelerou o processo de vacinação, estabelecendo o objetivo de vacinar cerca de 120 mil pessoas por dia.Nas últimas semanas o processo foi afetado pela escassez de vacinas, tendo Portugal negociado com outros Estados da União Europeia a aquisição de doses adicionais.A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço mais recente da AFP com base em dados oficiais.Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.440 pessoas e foram registados 982.364 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.