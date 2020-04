Este guia deve estar pronto "na primeira semana de maio", sublinhou Catarina Gonçalves, e incorporará a capacidade de carga de cada praia.



"Vamos ter de avaliar a possibilidade e a forma de calcular a capacidade de carga das praias, isto é, as praias têm um limite. A área concessionada de uma praia está limitada fisicamente, isto é, tem uma dimensão de extensão e de largura, de acordo com a preia-mar", prosseguiu.



A coordenadora da ABAE explicou que a lotação máxima das praias vai ter em conta "as recomendações" da DGS, nomeadamente, "do que é o espaço seguro para as sombras e para os chapéus de sol" e o distanciamento entre as pessoas.



"Questões mais práticas que têm que ver com a higienização dos espaços, a utilização de máscaras, a própria utilização de esplanadas e bares - saber se é passível de ser feita ou não e em que condições se for feita -, os passadiços, os chuveiros, as gaivotas, os escorregas, as espreguiçadeiras, tudo isso terá que ter uns procedimentos de higiene, obviamente muito mais apertados", realçou.



Contudo, Catarina Gonçalves referiu que nas praias é "muito mais complicado" implementar estas medidas, uma vez que "não se pode pôr uma fita amarela" para definir o espaço utilizado pelos banhistas.



Por esse motivo, a fiscalização "vai ter de ser diferente" e a responsável espera que haja "bom senso" por parte dos banhistas para cumprir as regras que vão ser estabelecidas.



"Estamos muito preocupados com as frentes urbanas, porque não têm uma entrada e uma saída de uma praia. Todo o passeio marítimo, por exemplo, é uma entrada de praia, o que dificulta bastante a fiscalização.



"As praias, sendo espaços públicos, também terão de ter os procedimentos e regras a serem implementados para segurança de todos e que têm a ver, obviamente, com o distanciamento social", para impedir a propagação da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus, explicou à agência Lusa a coordenadora nacional do programa Bandeira Azul da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Catarina Gonçalves.A responsável disse que está a ser elaborado um "manual de procedimentos sobre o acesso às praias" de Portugal, um trabalho que está a ser desenvolvido por várias organizações, entre as quais a Marinha portuguesa, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Instituto de Socorro a Náufragos (ISN) e a Direção-Geral da Saúde (DGS).