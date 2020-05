PSD diz que Governo vai ponderar atraso na terceira fase em Lisboa e Vale do Tejo

Os focos nalguns bairros desfavorecidos levam o Governo a ponderar atrasar a terceira fase de desconfinamento na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Governo vai ponderar um atraso nas medidas previstas para a terceira fase de desconfinamento em Lisboa e Vale do Tejo, devido aos focos localizados em alguns bairros desfavorecidos da região.









"Neste momento a vigilância epidemiológica é de fundamental importância, assim como, eventualmente, nesta região ou em alguns concelhos, considerar-se um atrasar das medidas previstas para 1 de junho", afirmou Ricardo Batista Leite aos jornalistas.



O deputado do PSD acrescentou que "foi assumido pelo Governo que essa discussão será feita antes do Conselho de Ministros de amanhã". Recorde-se que o Governo reúne-se amanhã para debater a próxima fase de reabertura da economia.



Questionado sobre que medidas podem ser atrasadas, Ricardo Batista Leite respondeu apenas que "o Governo disse que ia ponderar, mas não foi taxativo".



A próxima fase de desconfinamento acaba com a obrigatoriedade de teletrabalho e permite a abertura de lojas de cidadão, lojas inseridas em centros comerciais, de creches, pré-escolar, ATL, cinemas e teatros, e a retoma das competições oficiais da 1.ª Liga e da Taça de Portugal de futebol. O deputado social-democrata reiterou a preocupação fase aos novos casos na região, devido aos focos detetados nos concelhos da Amadora, Loures, Odivelas e Barreiro, situações que, disse, estão ser alvo de uma "vigilância epidemiológica muito forte"."Neste momento a vigilância epidemiológica é de fundamental importância, assim como, eventualmente, nesta região ou em alguns concelhos, considerar-se um atrasar das medidas previstas para 1 de junho", afirmou Ricardo Batista Leite aos jornalistas.O deputado do PSD acrescentou que "foi assumido pelo Governo que essa discussão será feita antes do Conselho de Ministros de amanhã". Recorde-se que o Governo reúne-se amanhã para debater a próxima fase de reabertura da economia.Questionado sobre que medidas podem ser atrasadas, Ricardo Batista Leite respondeu apenas que "o Governo disse que ia ponderar, mas não foi taxativo".A próxima fase de desconfinamento acaba com a obrigatoriedade de teletrabalho e permite a abertura de lojas de cidadão, lojas inseridas em centros comerciais, de creches, pré-escolar, ATL, cinemas e teatros, e a retoma das competições oficiais da 1.ª Liga e da Taça de Portugal de futebol.

Segundo os deputados que tiveram presentes na reunião, os especialistas deram uma visão sócioeconómico desta pandemia. "Está a ser a população mais pobre que está a ser particularmente afetada neste momento da epidemia", afirmou Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.



"Esta população caracteriza-se por situações de habitação mais degradada, trabalho mais precário e por ter menos rendimentos", acrescentou, descrevendo situações de trabalhadores de empresas de trabalho temporário que estão partilhar habitações e meios de transporte.



A garantia foi deixada pelo Governo na reunião com epidemiologistas que decorreu na manhã desta quinta-feira, 28 de maio, na sede do Infarmed, e anunciada pelo deputado do PSD Ricardo Batista Leite.