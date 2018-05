Quase dez mil médicos e enfermeiros emigraram nos últimos quatro anos

General Ciresp

Há 47 minutos

Eu quase q arriscaria a dizer q essas 2 profissoes no estrangeiro no fim do mes acabam por ter o mesmo saldo igual como se estivessem em portugal,depois de tudo pago.Uma pessoa so pratica/tem a mesma despeza dum casal,mas um casal tem 2salarios se ambos trabalharem.Mao ouco dizer bem de Inglaterra.