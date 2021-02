Só 55% dos convocados para a vacina responderam ao SMS

Desde o início da vacinação contra a covid-19 das pessoas com mais de 80 anos e das que têm entre 50 e 79 anos e pelo menos uma doença considerada de risco, foram enviadas 30.500 SMS de agendamento, mas só foram obtidas 16.799 respostas, o equivalente a 55% do total. A informação é avançada esta sexta-feira, 26 de fevereiro, pelo Público, que cita a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).De acordo com o mesmo jornal, 16.393 pessoas confirmaram que queriam receber a vacina e outras 406 responderam que não, o que significa que, entre as pessoas que foram convocadas, só 2,47% recusaram ser imunizadas.Apesar do número elevado de mensagens que ficaram sem resposta, a SPMS lembra que "todos os utentes serão contactados" e que as mensagens de telemóvel são "apenas o meio preferencial, em virtude da sua simplicidade". Quando não houver resposta à SMS, os centros de saúde poderão convocar os utentes para vacinação através de chamada telefónica e, em último caso, enviar uma carta.