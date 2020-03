O departamento de defesa dos Estados Unidos suspendeu o voo das suas tropas e respetivas famílias para países com casos de infetados com coronavírus. A interrupção vai durar, pelo menos, 60 dias.





Na madrugada da passada quinta-feira em Portugal, Trump já tinha anunciado a suspensão, durante 30 dias, de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos. A exceção é o Reino Unido.



Nos Estados Unidos, a covid-19 infetou 1.832 pessoas e causou a morte a 41 norte-americanos.



O Pentágono acrescenta que a proibição estrita nos países do Nível 3 abrange "todas as formas de viagem", incluindo transferências - conhecidas como mudanças permanentes de estação -, serviço temporário e férias financiadas pelo governo.



Para além disso, o Departamento de Defesa também anunciou na passada quarta-feira que ia reduzir o número de tropas na Europa. "A principal prioridade do Departamento de Defesa continua a ser a proteção e o bem-estar do nosso povo", afirmou o secretário da Defesa, Mark Esper, no comunicado.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos ordenou a suspensão de todas as viagens feitas por membros do Pentágono e das suas famílias para países com casos conhecidos de infetados com covid-19, segundo um comunicado.A lista de países visados, nivelados com o patamar 3 pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), inclui também Portugal.