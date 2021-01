Apoio aos pais: é esta a declaração que tem de preencher

Leia Também Pais têm falta justificada e apoio de 66% do salário base

A Segurança Social já disponibilizou o requerimento que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos têm de preencher para terem direito ao um apoio que compensa parcialmente o que perdem caso tenham de faltar ao trabalho, devido ao encerramento das escolas.A declaração está disponível neste site , deve ser remetida pelo trabalhador à entidades empregadora, e serve igualmente para justificar as faltas ao trabalho.Em causa está um apoio equivalente a 66% da remuneração base, com o valor mínimo de 665 euros e máximo de 1.995 euros, que ainda será sujeito a impostos e a TSU.A Segurança Social confirma que o apoio só é dado a um dos progenitores, e que basta que um deles esteja em teletrabalho para não ser dado a nenhum.