RSI aumenta 10% para 209 euros

O Governo atualizou o valor de referência do RSI em 10,26%. Na portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República, pode ler-se que "o valor do rendimento social de inserção corresponde a 43,525% do indexante dos apoios sociais (IAS), ou seja (euro) 209,11", o que compara com os anteriores 189,66 euros.A medida abrange atualmente 198 mil beneficiários e, segundo o jornal Público , que cita esta manhã a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o aumento vai significar um custo adicional de 30 milhões de euros.A portaria, assinada pela ministra do Trabalho e pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, prevê que o reforço deste subsídio – que serve para ajudar na subsistência de quem está em situação de pobreza extrema – produza efeitos a partir de 1 de janeiro.Os pagamentos, indica o Público, começam a ser feitos em março.