militares das Forças Armadas e da GNR, magistrados e oficiais de justiça represente uma despesa de 800 milhões de euros por ano.

Recorde-se que o Governo já contava devolver a estes trabalhadores 70% do tempo necessário para a progressão, de forma faseada em três anos: junho de 2019, de 2020 e de 2021. A partir daí esse custo será de 240 milhões de euros. Por isso, o montante adicional é de 560 milhões de euros com todas estas carreiras.

Mas assumindo os 800 milhões de euros e que há 173 mil funcionários com carreiras especiais (dos quais 100 mil professores), o Correio da Manhã foi falar com um especialista da área das pensões para concluir que os encargos futuros com as pensões destes trabalhadores pode chegar aos 220 milhões de euros.

