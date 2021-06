Dez mil portugueses já pediram “Pensão na Hora”

Disponibilizada há cerca de quatro meses para simplificar e acelerar o processo de atribuição da pensão de velhice, a ferramenta "Pensão na Hora" já recebeu perto de dez mil pedidos de reforma, dos quais três mil já se encontram concluídos.

Os dados avançados pelo JN na edição desta quarta-feira, 23 de junho, mostram, no entanto, que apenas 14% dos processos foram deferidos nas 24 horas seguintes à entrada do requerimento. Os restantes não cumpriam todos os critérios de acesso à pensão provisória.

A idade e o número de anos de descontos, residir em território nacional, ter carreira contributiva apenas na Segurança Social, estar abrangido pelo regime normal de reforma e não ter dívidas à Segurança Social enquanto trabalhador independente são os critérios para aceder a este regime.

Disponível no site da Segurança Social Direta, mesmo antes da formalização do pedido, o serviço "Pensão na Hora" permite ao requerente aceder ao cálculo da sua mensalidade, aos anos de descontos e ao valor bruto estimado que vai receber, assim como a indicação da data de início do pagamento da pensão.