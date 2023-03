“Erro técnico” que reduz abono de família "está a ser tratado"

Um "erro técnico" impede que o valor correto do abono de família chegue aos beneficiários, que são antes confrontados com uma nota que indica que têm dívidas à Segurança Social, quando estas não existem. O problema foi ontem descrito pela deputada do Bloco de Esquerda Isabel Pires e de acordo com o Governo está a ser tratado.





"Continuam a chover" queixas sobre as mensagens que dão conta de dívidas à Segurança Social e que reduzem o valor do abono de família, disse a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, durante uma audição à ministra do Trabalho, no Parlamento.





Na parte final da audição, o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, quis "esclarecer e tranquilizar" os afetados.





Trata-se "de um erro técnico" mas "já se encontra publicado há uns dias um alerta para esclarecer que esta situação estava a ser tratada". "É algo que lamentamos porque pode causar inquietação e sobressalto", reconheceu o responsável.





Uma nota publicada no site da Segurança Social no dia 3 de março indica de facto que "por constrangimentos de ordem técnica, estão a ser visualizados na Segurança Social Direta [SSD] na opção 'Conta-Corrente- Posição atual - Valores a devolver - Outros valores a devolver' valores incoerentes relativos a "Prestações Familiares", que não devem ser considerados".