Governo aprova novas regras das licenças parentais

O Governo aprovou em Conselho de Ministros as alterações às licenças parentais, que aumentam os subsídios quando o pai fica mais tempo em exclusivo com a criança e criam novos mecanismos e incentivos a tempo parcial.As medidas foram genericamente apresentadas pela ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, na conferência de imprensa posterior ao Conselho de Ministros.Assim, a licença parental será de "90% da remuneração [de referência] desde que haja um gozo partilhado e que o pai tenha pelo menos um período de 60 dias com o filho", numa licença de 180 dias, tal como o Negócios tinha já explicado , de forma mais detalhado.Até aqui o gozo exclusivo de um mês era pago a 83% da remuneração de referência (que se baseia nos primeiros seis meses de salário dos últimos oito).O Código do Trabalho também prevê que esta licença inicial possa ser gozada a tempo parcial a partir do 120.º dia, de forma partilhada e com o objetivo de estender a parte final da licença.Quando ao subsídio parental alargado, que pode ser tirado apenas por um progenitor passa "para 40% da remuneração, hoje era 25%, desde que haja real partilha no gozo da licença parental alargada", disse a ministra.A licença obrigatória do pai passa de 20 dias úteis para 28 dias seguidos, o que pode reduzir a duração da licença em períodos com feriados, tal como referiu a oposição na discussão da medida.No entanto, o Governo tinha prometido que isto iria implicar um cálculo mais favorável ao pai (com base em 28 dias e não 20).Ana Mendes Godinho disse que se aprova "uma correção que gerava iniquidade garantindo que a licença passa a 28 dias obrigatórios seguidos e paga em dias seguidos".As alterações ao Código do Trabalho que entraram em vigor a 1 de maio enquadram as durações das licenças, uma vez que regem a relação entre o trabalhador e o empregador.O que agora se aprova é o diploma que determina o valor dos subsídios por regular a relação entre o trabalhador e a Segurança Social.A ideia é que as novas regras se apliquem tanto ao setor privado como à administração pública (incluindo regime de proteção social convergente)."O diploma prevê que as pessoas que já estejam a gozar as licenças parentais possam aderir", disse a ministra que tutela a Segurança Social.Notícia em atualização