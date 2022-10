Idade média de reforma sobe para 65 anos e meio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A idade média dos novos reformados de velhice na Segurança Social voltou a subir para 65 anos e meio em 2021, ficando mais perto – a um ano – da idade legalmente exigida, num período em que as pensões antecipadas registaram uma quebra de 31%.





Os dados constam do relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social que foi divulgado com a proposta de Orçamento do Estado.