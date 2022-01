Metade dos trabalhadores do Estado já descontam para a Segurança Social

Quinze anos depois do encerramento das inscrições na CGA, 352 mil trabalhadores do Estado, quase metade do total, já descontam para Segurança Social. Inscrições dão agora vantagem às contas da Segurança Social, que só mais tarde terá de pagar estas pensões.

