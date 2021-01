O que muda nos três regimes de lay-off a partir de agora

Empresas obrigadas a encerrar poderão aceder ao lay-off simplificado, com isenção total de TSU. As restantes poderão aderir a um apoio à retoma menos generoso do que em dezembro. Trabalhadores vão receber mais, mas não está garantido o fim automático dos cortes salariais. O Negócios preparou um conjunto de perguntas e respostas sobre as regras que já estão publicadas.

