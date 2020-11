PCP questiona sobre “despedimento de cerca de 100 trabalhadores” na Segurança Social

O PCP divulgou uma pergunta que fez ao Governo sobre o "despedimento de cerca de 100 trabalhadores" do edifício sede do Instituto da Segurança Social, que tem estado sob enorme pressão por causa da resposta à pandemia.





No comunicado enviado à imprensa, o PCP afirma que "tomou conhecimento, através de ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, do despedimento de cerca de 100 trabalhadores do Edifício Sede do Instituto de Segurança Social, I.P".





"Segundo a informação contida no ofício recebido pelo Grupo Parlamentar do PCP, os trabalhadores em questão integram nas mesmas equipas dos trabalhadores vinculados ao Instituto de Segurança Social, I.P. e executam as mesmas tarefas, mas são contratados através de empresas de trabalho temporário".





"Acresce que, além dos 100 trabalhadores que já receberam a comunicação da cessação do seu contrato, estima-se que serão cerca de 200 trabalhadores, a nível nacional, a ser despedidos e a ficar em situação de desemprego".





Defendendo a vinculação destes trabalhadores, o PCP lembra que o Governo tem dito que iria contratar mais. Numa pergunta enviada ao executivo, pergunta se a ministra confirma o despedimento de 200 trabalhadores e como é que isso se compatibiliza com as declarações relativas à intenção de reforçar o pessoal. O Negócios também questionou o Governo e o ISS sobre o assunto e aguarda resposta.





Mais de 600 reformam-se em breve, enquanto o PS promete reforço de 350



Na sexta-feira passada, o PS apresentou uma proposta que prevê concursos para admitir 350 pessoas.





No entanto, também esta quinta-feira, a Fesap revelou que há mais de 600 trabalhadores que chegam à idade da reforma nos próximos dois anos.





O ISS tem cerca de 8 mil funcionários, e de acordo com a federação da UGT 3.400 estão teletrabalho.



Nos últimos meses, o ISS tem estado sob forte pressão para responder a cidadãos e empresas, sendo inúmeras as denúncias de atrasos no pagamento de novas prestações e ilegais os erros que afetam, por exemplo, a carreira contributiva de milhares trabalhadores que tiveram cortes salariais em lay-off.