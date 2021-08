Quase 5 mil aguardam apoio extraordinário a desempregados

Há quase cinco mil desempregados que aguardam por uma resposta da Segurança Social ao pedido de Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) sob a condição de recursos, avança o Dinheiro Vivo/DN. Estes trabalhadores já terão submetido o sétimo pedido de apoio, referente a julho, no início deste mês, mas a Segurança Social não estará ainda a dar resposta aos requerimentos.As razões apontadas para este atraso são díspares, escreve o DV, e estão a aumentar a instabilidade nestes agregados familiares. São desempregados que no primeiro semestre deste ano tiveram acesso direto ao AERT, depois de terminado o subsídio social de desemprego, mas que agora só podem aceder ao programa após verificação dos rendimentos do agregado.A 26 de agosto, já foram liquidados os apoios a outros beneficiários. Em resposta ao DV, o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. indicou que a Segurança Social "prevê efetuar o pagamento no dia 14 de setembro àqueles que cumpram os requisitos".