Segurança Social garante que não há indícios de “acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas”

A Segurança Social confirma o ciberataque mas diz que para já não há indícios de "ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas"



"Da investigação forense do incidente de segurança, não foi apurado, até ao momento, qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas", lê-se na nota enviada às redações.



Sem revelar a data do ciberataque, no comunicado lê-se ainda que houve "uma intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática" e que foram "de imediato desencadeadas as diligências necessárias, em estreita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança" para "garantir a segurança dos sistemas e respetivos dados".

Leia Também Segurança Social alvo de ataque informático



O ataque informático tinha sido confirmado através de um e-mail, enviado pelo Instituto de Informática aos funcionários da Segurança Social, apelando à sua "compreensão" e pedindo que "cumpram todas as ações de proteção que sejam solicitadas", avança a TVI/CNN que diz ter tido acesso ao email.