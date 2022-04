Segurança Social: Governo quer acabar com declaração mensal de remunerações

A intenção de acabar com a declaração mensal surge na sequência do aumento de informação pedida por parte da Segurança Social no momento das admissões, que vai exigir a todas as empresas mais informação ao longo deste ano.

