Segurança Social parte com margem para o resto do ano

A Segurança Social chegou ao final do primeiro semestre com um saldo global de 3,3 mil milhões de euros, mais 811 milhões do que em período homólogo. Para este resultado contribuiu o facto de a receita contributiva estar a crescer 13,6%, enquanto a despesa com pensões sobe 5,4%. Esta última vai no entanto acelerar com o pagamento integral dos aumentos, a partir de julho.



"O saldo global do subsetor da Segurança Social atingiu, em ...