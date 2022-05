Segurança Social prolonga prazo para independentes entregarem declaração trimestral

"Atendendo à existência de perturbações pontuais na Segurança Social Direta, foi prolongado até ao dia 04 de maio o prazo para entregar a declaração trimestral por trabalhadores independentes", lê-se na nota publicada hoje no 'site'.A Segurança Social afirma que está "a trabalhar para melhorar a qualidade dos serviços digitais disponibilizados", lamentando "qualquer incómodo causado".Os trabalhadores independentes têm de entregar a segunda declaração trimestral em abril, referente aos rendimentos auferidos entre janeiro e março de 2022.Os rendimentos recebidos em janeiro, fevereiro e março servem para o cálculo das contribuições dos meses de abril, maio e junho.Já em 23 de abril, a Segurança Social informou que o portal da Segurança Social Direta (SSD) iria estar indisponível "por motivos de intervenção técnica programada no seu sistema de informação".Segundo o aviso então publicado, o portal terá ficado indisponível "entre as 16:00 de sábado, dia 23 de abril e as 05:00 de domingo, dia 24 de abril"."Esta intervenção visa melhorar a qualidade dos serviços digitais disponibilizados", indicou a Segurança Social.