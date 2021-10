Subsídio social de desemprego deverá aumentar quatro euros por mês em 2022

O IAS é atualizado à inflação (excluindo habitação) sempre que o crescimento anual do PIB é inferior a 2%, como tem acontecido devido ao impacto da pandemia na economia. Assim, em 2022, este indexante deverá subir para442,7 euros, dos atuais 438,81 euros, refere o jornal.

Essa atualização do IAS de 0,9% "naturalmente, [terá] depois impacto no cálculo das várias prestações sociais, que estão indexadas ao IAS", admitiu a ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho na conferência de apresentação do orçamento da Segurança Social para o próximo ano, na quarta-feira. Neste grupo inclui-se o subsídio social de desemprego para quem tenha esgotado o subsídio de desemprego ou a quem não tenha descontos suficientes para aceder a esse apoio.