Tem noção de como é calculado o valor da pensão? Peritos da Segurança Social lançam inquérito a jovens

É importante fazer descontos para a Segurança Social? Tem noção de como é calculado o valor da pensão de velhice? O que se deve fazer para assegurar a sustentabilidade?





Estas são algumas das perguntas que a Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social está a dirigir a jovens dos 18 aos 34 anos, através de um inquérito que pode ser preenchido aqui até ao final deste mês de janeiro.





O inquérito, desenvolvido em colaboração com o Observatório do Emprego Jovem e com o Observatório das Desigualdades, começa com perguntas sobre a situação laboral do inquirido, do tipo de contrato ao nível salarial, a importância que dá aos descontos para a Segurança Social, as expectativas que tem sobre uma futura pensão de reforma e sobre se esta "será suficiente para viver".





Coloca ainda questões sobre os maiores riscos para a sustentabilidade – O envelhecimento? A precarização do trabalho? – e sobre a apreciação de medidas que se devem tomar para assegurar a sustentabilidade: aumentar a idade da reforma? Subir a taxa contributiva? Criar novas formas de financiamento?





Mais do que chegar a conclusões exatas a partir de uma amostra que não será representativa, o objetivo é o de "mobilizar os jovens para a discussão", com uma auscultação mais alargada do que a que seria possível através de um ‘focus group’, segundo explicou ao Negócios Mariana Trigo Pereira, que coordena os trabalhos da Comissão em nome da Organização Internacional do Trabalho (OIT).



"É uma forma que a Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social encontrou para mobilizar os jovens para a discussão e perceber melhor as suas opiniões e preocupações", disse.





A informação recolhida, também através da divulgação do inquérito junto de estruturas representativas dos jovens, será complementar à análise dos dados administrativos da Segurança Social que darão informação detalhada sobre as carreiras contributivas dos jovens que chegaram ao mercado de trabalho num período marcado por diversas crises. Tudo isto será integrado na versão preliminar do livro verde para a sustentabilidade do sistema previdencial.





A comissão que foi criada em julho pelo Governo para analisar o sistema previdencial, e em particular as pensões, conta apresentar primeiro relatório preliminar até ao final de março ou no início de abril. O documento final terá de ser apresentado até 30 de junho.