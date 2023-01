Governo travou subida a mais de 11 mil novas pensões em 2022

O Governo travou a atualização dos valores de pensões para quem se reformou no ano passado, num universo que será de mais de 11 mil novos pensionistas, avança nesta terça-feira o Dinheiro Vivo/DN.

Estão em causa os coeficientes de revalorização das remunerações anuais das pensões do ano de 2022, cuja atualização – em linha com a inflação média de 2021, de 1,24% – só foi garantida em portaria publicada segunda-feira.

A demora terá, segundo a publicação, determinado perdas que representam cerca de 14 euros numa pensão de 800 euros.

A publicação do diploma virá agora determinar subidas nas prestações, retroativamente, a contar desde o início do ano passado.

"Com o pagamento dos retroativos serão pagos todos os valores a que os pensionistas têm direito pela revalorização prevista no artigo n.º 27 do decreto-lei 187/2007", refere o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em resposta ao Dinheiro Vivo/DN.