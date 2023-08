Arroz dispara para máximos da crise alimentar de 2008

Receios em torno da oferta à conta do tempo seco, que ameaça a produção na Tailândia, e depois de a Índia ter limitado as exportações, fizeram escalar o preço do cereal para o valor mais alto em 15 anos, quando os tumultos sociais se espalharam por todo o mundo.

Arroz dispara para máximos da crise alimentar de 2008









