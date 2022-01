CAC d’ovos das galinhas “mais felizes de Portugal” com vendas recorde de 90 milhões

Em 1986, ano da entrada de Portugal na então Comunidade Europeia, 13 avicultores uniram-se na criação de uma cooperativa para escoar a sua produção e "poder sonhar com um futuro maior".

Juntos, adquiriram o património de uma pequena empresa do setor, arrancando a atividade com 120 mil galinhas poedeiras.

Hoje, a Companhia Avícola do Centro (CAC), com sede em Bidoeira de Cima, Leiria, é líder do setor em Portugal, com uma quota de mercado da ordem dos 40%, contando com um efetivo de 2,25 milhões de galinhas poedeiras, distribuídas por 44 explorações em todo o território nacional.

O grupo CAC classifica e embala anualmente mais de 600 milhões de ovos, que resultam de quatro sistemas produtivos - gaiola, solo, ar livre e biológico", tendo fechado o ano de 2021 com uma faturação recorde de mais de 90 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 7% face às vendas registadas no ano anterior.

"Em 2021, a CAC produziu 49.075.000 de dúzias de ovos, das quais cerca de 13% foram ovos de galinhas criadas ao ar livre - ‘as mais felizes de Portugal’ -, comercializadas sob a marca Matinados", realça o grupo leiriense, em comunicado.

Os Matinados têm vindo "a afirmar-se como âncora da CAC, registando, desde 2012, crescimentos anuais superiores a 30%", realça o grupo, garantindo que "esta marca contribuiu, igualmente, para mudar as tendências de consumo e consolidar o conceito da produção ao ar livre".

De acordo com a CAC, os ovos Matinados são produzidos em 10 quintas de galinhas criadas ao ar livre, localizadas no Norte e Centro de Portugal, detendo "uma quota de 65% no mercado de produção ao ar livre".

"Este progresso é o resultado de uma estratégia de crescimento e inovação que colocou a CAC na liderança e os Matinados na vanguarda da produção de ovos em Portugal", afiança o mesmo grupo.

No ano passado, a CAC ampliou o seu principal centro de classificação na Bidoeira de Cima e na aquisição de uma nova linha de inspeção, classificação e embalamento, com capacidade para mais de 120 mil ovos/hora, o que "permitiu duplicar a capacidade instalada em 2020 e viabilizar o escoamento dos aumentos de capacidade previstos para os núcleos produtivos".

"Todos os objetivos que tínhamos traçado para 2021 foram atingidos com sucesso", afirma Manuel Sobreiro, presidente da CAC.

E porque o grupo luta "sempre por mais", está "na fase final da conclusão de investimentos no valor global de oito milhões de euros", que consistem na ampliação das suas instalações em Bidoeira de Cima, no aumento de capacidade de inspeção, classificação e embalamento e, ainda, em "substituições ou ampliação de alguns núcleos de produção".

"Mesmo com o aumento do custo das matérias-primas que se regista a nível internacional, acreditamos que em 2022 vamos crescer entre 10 a 15 % com a marca Matinados", conclui Sobreiro.