Crise nos cereais. O que esperar?

Portugal consegue produzir 18% dos cereais que consome, mas há uma estratégia para chegar aos 38%. A meta tem sido anunciada repetidas vezes nos últimos dias pela ministra da Agricultura e Alimentação, como resposta à situação de crise criada pelo conflito na Ucrânia que fez disparar os preços e a escassez de cereais nos mercados internacionais, mas que não vem de agora.

Com efeito, e face à redução progressiva da produção, em 2018 um grupo de trabalho que juntou o Governo e os produtores elaborou a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais (ENPPC). Um caderno de encargos a cinco anos – 2018-2023 – com objetivos traçados para os vários produtos e que aposta, por um lado, na melhoria da produtividade – mais eficiência, portanto – e, por outro, no aumento de áreas de produção.