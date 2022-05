Fileira dos frutos secos caminha para triplicar exportações em 2030

O crescimento das áreas de cultura, da produção ou dos investimentos na última década colocam o “cluster” nacional dos frutos secos no caminho para multiplicar o valor das exportações por três até 2030. O principal impulso vem da amêndoa, com Portugal a perfilar-se para se tornar no segundo maior produtor da Europa, a seguir a Espanha, revela um estudo encomendado pela Portugal Nuts.

