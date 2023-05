Governo já pagou 4,95 milhões aos agricultores em apoios aos custos da energia

O Ministério da Agricultura e Alimentação anunciou esta quarta-feira já ter pago aos agricultores, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), o montante de 4,95 milhões de euros referentes ao Apoio Extraordinário aos Custos com a Energia."A medida excecional foi aprovada por Bruxelas, em tempo recorde e isso permitiu-nos pagar, também, em tempo recorde. Desta forma, contribuímos para apoiar os agricultores e para combater a inflação acentuada que tínhamos assistido no início deste ano e que agora está, finalmente, em queda", disse a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.O ministério informou também que nos próximos dias ficará disponível "um novo apoio para o gasóleo colorido que deverá chegar aos agricultores durante a próxima semana, num valor a rondar os 30 milhões de euros".Estes dois apoios foram estabelecidos no âmbito do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares, assinado no passado mês de março entre o Governo, a Confederação de Agricultores de Portugal e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, e que conta com 180 milhões de euros para ajudar os agricultores, verba exclusivamente proveniente do Orçamento do Estado.