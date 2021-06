Governo reforça dotação do regime de apoio à restruturação da vinha para 57 milhões

O Governo vai reforçar a dotação do regime para a reestruturação da vinha para 57 milhões de euros na campanha de 2021-2022, face ao "elevado nível" de adesão, e estender o prazo para a decisão de candidaturas, foi anunciado."O Governo vai reforçar a dotação orçamental do Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha (VITIS), relativa à campanha 2021-2022, para 57 milhões de euros, de modo a dar resposta ao elevado nível de adesão a esta medida de apoio e a corresponder às expectativas dos candidatos", anunciou hoje, em comunicado, o Ministério da Agricultura.Na sequência do aumento da verba disponível, é também alargado o prazo para a decisão das candidaturas para 21 de junho.O prazo de alteração das candidaturas, referentes à campanha 2020-2021, é também prolongado para 30 de junho, no caso das que já têm investimento realizado."Já no caso das candidaturas que apresentam o pedido de pagamento antecipado, as alterações podem ser submetidas até ao dia 15 de junho de 2022. O prazo para a apresentação do pedido de pagamento é prorrogado até ao dia 16 de julho de 2021", acrescentou.Citada no mesmo documento, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, defendeu que o programa VITIS tem registado uma "grande adesão" e tem sido "estruturante para a modernização e sustentabilidade do setor"."O setor tem mantido uma tendência exportadora, refletindo uma clara valorização dos nossos vinhos e, para tal, muito tem contribuído o aumento de qualidade e de produtividade, indissociáveis do rejuvenescimento e da modernização", apontou a governante.