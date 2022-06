Ir buscar milho aos EUA e Brasil não é o mesmo que ir à Ucrânia

A guerra na Ucrânia foi adubo no terreno dos preços dos cereais em todo o mundo. Na balança das importações de Portugal pesa não só o valor do trigo ou do milho, mas também o custo inerente ao exercício de logística que outras origens implicam.

Ir buscar milho aos EUA e Brasil não é o mesmo que ir à Ucrânia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Ir buscar milho aos EUA e Brasil não é o mesmo que ir à Ucrânia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar