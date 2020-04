Em 2019 a companhia agrícola, que produz bens como arroz, cortiça, milho, vinho ou azeite, investiu 1,2 milhões de euros, "com uma componente destinada a valorizar os seus colaboradores", lê-se na nota publicada pela gestora de participações do Estado.



A companhia classifica o ano agrícola de 2019 como "positivo", isto "apesar das alterações climáticas que tiveram um impacto considerável na sementeira de arroz, com uma redução na produção de 112" hectares.



A empresa reporta ainda que "o incêndio que ocorreu nos terrenos da Companhia em agosto de 2018, teve igualmente consequências na produção avaliada deste exercício".

O lucro Companhia das Lezírias subiu 25% em 2019 para 3,3 milhões de euros. A maior companhia agrícola do país, que é detida pelo Estado, registou assim o maior resultado de líquido da sua história.Segundo as contas publicadas esta quarta-feira pela Parpública, a companhia obteve no ano passado um resultado operacional de 4,27 milhões de euros, mais 19% face ao ano anterior, e um lucro antes de juros e impostos de 5,28 milhões, que se traduz numa subida homóloga de 15%.