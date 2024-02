PAC precisa de metas "mais realistas" e menos "hipotéticas" decididas por burocratas

A Política Agrícola Comum (PAC) deve "assumir objetivos mais realistas" em vez de perseguir "metas hipotéticas" sem pesar "efeitos colaterais", defende Francisco Gomes da Silva, diretor-geral e sócio fundador da consultora Agroges que desempenhou, entre outros, funções de administração e direcção em várias sociedades do setor agrícola e foi assessor do gabinete da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e

...