Portugal pode atrair investimento acima de 500 milhões em ativos agrícolas em dois anos

Com o apetite por ativos agrícolas e florestais a crescer em todo o mundo e uma vontade cada vez maior de aliar um retorno financeiro competitivo a um impacto social e ambiental positivo, Portugal tem potencial para atrair mais de 500 milhões de euros em dois anos, de acordo com um estudo da Jones Lang LaSalle (JLL).Segundo o estudo desenvolvido em parceria pela consultora imobiliária JLL e pela consultora agrícola Consulai sobre este mercado, divulgado esta quarta-feira, ae que beneficiará deste fluxo, com um volume de investimento no chamado "natural capital" que se espera que continue a superar os 1.000 milhões de euros em 2024.E, embora "ainda a dar os primeiros passos no investimento em ativos agrícolas e florestais, mas com elevado potencial de crescimento,refere a JLL.Até à data, em 2023, foram levantados 5,3 mil milhões de capital para investir neste setor na Europa Ocidental, um volume que traduz um crescimento de 200% face ao ano passado, com o estudo a destacar a importância deste valor, considerando que representa 52% do total levantado em todo o mundo (10,2 mil milhões), o que demonstra "o crescente interesse do investimento na Europa ocidental e da Península Ibérica". Em 2022, apenas 27% do capital levantado tinha como alvo a Europa Ocidental."A tendência de diversificação dos investimentos associada às exigências de sustentabilidade têm potenciado o interesse dos investidores por ativos que servem de base a atividades agrícolas e florestais. Além de retornos interessantes e estáveis e um perfil de risco muito atrativo, este é um investimento com um papel ativo na captação de carbono, com bom impacto no meio ambiente e na sociedade. Por isso,, diz o Head of Development & Natural Capital da JLL, Gonçalo Ponces, citado em comunicado.reforça.O diretor-geral da Consulai, Pedro Santos, sinaliza, por seu turno, que "este bom posicionamento de Portugal se justifica pelo facto de o país ter um enorme potencial ainda por desenvolver nestas áreas, dispondo de excelentes condições naturais para estas atividades e diversas vantagens competitivas em termos dos fatores e custos de produção".Isto associado a um mercado que tem crescido, como se vê pelo facto de sermos o quinto produtor de olival a nível mundial e um dos maiores exportadores de vinhos, mas que tem ainda um enorme espaço para expandir. Temos uma excelente proposta de valor para quem pretende investir na área de 'natural capital'", frisa.Este é um domínio em que a rentabilidade exigida pelos investidores varia de acordo com as condições contratuais, do mercado de cada tipo de cultura, segurança da água, idade os ativos biológicos, estimativas futuras de custos e receitas, caraterísticas do imóvel e localização, entre outros fatores, mas o estudo apresenta "yields" indicativas para o investimento neste tipo de ativos.Assim, para investimentos em culturas permanentes instaladas (com operação do proprietário ou contrato de gestão), os investidores normalmente exigem um retorno anual variável entre 7% a 9%. Já em investimentos para plantação e desenvolvimento de novos projetos, é necessária uma taxa interna de retorno (TIR) que pode variar de 10% a 14%, especifica.O estudo ressalva, porém, que estes valores não representam um padrão para todos os investimentos, uma vez que também existem investimentos em áreas agrícolas de sequeiro e floresta com menor risco, com um retorno anual exigido entre 4% a 6%, e algumas culturas de alto valor (como por exemplo em estufas), que pode alcançar um retorno anual de dois dígitos bem superior ao indicado.Aliás, assinala a JLL, "uma tendência identificada neste relatório de 'research' é a aceitação de uma taxa de retorno mais baixa, contra um maior benefício ambiental e social, uma vez que alguns Investimentos de 'natural capital' têm sido motivados por uma verdadeira e genuína preocupação com o planeta e a sociedade".De acordo com este estudo, o complexo agroflorestal representa 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, num país que dispõe de mais de 560.000 hectares de áreas de regadio.No setor agrícola, as culturas permanentes mais relevantes são o olival, a vinha e o amendoal, ao passo que em termos de culturas anuais, o país evidencia-se pelas plantações de cereais para forragem, tomates para transformação e arroz. Já no setor florestal, que cobre 3,2 milhões de hectares, 26% da área é dedicada ao eucalipto, 22% ao pinheiro-bravo e 22% à cortiça.