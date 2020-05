Consultora imobiliária CBRE desbrava terreno com nova área dedicada à agricultura

A CBRE espera que nos próximos anos exista um aumento do investimento em ativos agrícolas estratégicos.

A CBRE Portugal vai alargar a atividade de consultora imobiliária com a criação de uma nova linha de negócio dedicada ao setor agrícola, a CBRE Agribusiness. Este serviço vem dar resposta às necessidades de proprietários e investidores no que toca a imóveis e terrenos agrícolas.





Por terras lusas, a consultora conta já com um mandato de comercialização de um terreno agrícola com armazém, em Beja, com 6.000 metros quadrados.