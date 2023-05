Preço do azeite em Portugal em "valores inéditos" devido à seca em Espanha

Preço do azeite está a subir desde outubro e as perspetivas não são animadoras, já que, até ao início da próxima campanha, e com os "stocks" reduzidos ao mínimo ou até inexistentes, essa tendência deverá manter-se, com o impacto a chegar ao consumidor.

