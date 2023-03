Procura leva Ministério da Agricultura a reforçar verbas no âmbito do PDR 2020

O Ministério da Agricultura e Alimentação anunciou, esta terça-feira, ter reforçado em 126 milhões de euros as verbas de vários avisos na componente do investimento do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020) para dar resposta à procura registada a qual superou as dotações inicialmente disponibilizadas.Este reforço "é um sinal claro de que estamos ao lado dos agricultores e de todo o setor. É com grande satisfação que anuncio que conseguimos, assim, corresponder a uma procura que superou as dotações iniciais", afirmou a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, citada num comunicado enviado às redações."Procuramos, a todo o tempo, soluções, dentro do conjunto de instrumentos financeiros disponíveis, que possam ajudar a mitigar os efeitos das sucessivas crises que têm afetado a produção nacional", realçou, apontando que a medida visa "corresponder às expectativas de todos que se candidataram a apoios relacionados com a exploração agrícola (aviso bovinicultura e geral, bem como associados a outros pequenos investimentos), transformação e comercialização de produtos, instalação e prémio para jovens".