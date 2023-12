Seca: Agricultores criticam apoio "muito escasso", que "chega tarde" e "deixa muitos de fora"

Leia Também Apoios de 31,5 milhões aos agricultores devido à seca vão ser pagos até 31 de janeiro

As duas maiores organizações de agricutores de Portugal criticaram, esta sexta-feira, o apoio financeiro de emergência para fazerem face ao impacto da seca, considerando que não só, como, além de "deixar de fora muitos afetados".De acordo com a portaria, publicada esta semana em Diário da República, a, dos quais até 20 milhões de euros vão ser assegurados por financiamento nacional, com os restantes 11,6 milhões a serem provenientes da reserva agrícola europeia., atira a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), apelando desde logo aos partidos políticos para que avance com um "compromisso" no sentido da "revisão em alta dos montantes de apoio concedidos" que"Esta é uma realidade que agrava, e muito, a competitividade da nossa agricultura e deve merecer uma profunda reflexão, e ação, por parte dos decisores públicos", enfatiza a CAP, em comunicado.Além disso, o anúncio da medida "em cima da hora" e "um prazo demasiadamente curto" - abriu a 14 e termina a 28 de dezembro - em período de festas são fatores que limitam o acesso dos agricultores, sobretudo os de menor dimensão, às candidaturas a estes apoios, alerta, traçando novo paralelismo com Espanha que "aprovou medidas similares de apoio logo em maio, com tempo, e comunicando adequadamente com os agricultores e as suas associações representativas para que soubessem quando o período de candidaturas iria decorrer e para que pudessem programar as suas atividades para que a ele pudessem recorrer com tranquilidade".Isto "vai obrigar as associações a fazerem um esforço não previsto de contacto com todos os agricultores para os informar das candidaturas e os agricultores a terem de alterar as tarefas que tinham programadas para a semana – que é a semana que antecede o Natal e que coincide, naturalmente, com um período de maiores compromissos e constrangimentos, designadamente, de ordem familiar", frisa.Apesar de sublinhar ser "obviamente positivo" o facto de as candidaturas poderem ser feitas online, a CAP chama a atenção que "o nível de literacia digital de muitos agricultores, sobretudo os de menor dimensão, vai obrigar a interromperem tarefas e compromissos assumidos e levarão a uma corrida às salas de atendimento que existem para o efeito".. É um instrumento da Política Agrícola Comum a que os agricultores têm direito e que é absolutamente inexplicável que tenha surgido tão tarde, neste período de festas, e com um prazo curtíssimo para que possa ser uma medida verdadeiramente utilizada por todos os agricultores", reforça a organização liderada por Álvaro Mendonça e Moura,para permitir aos agricultores se candidatarem "sem constrangimentos" a este apoio financeiro, que embora "muito reduzido no seu montante é muitíssimo necessário".A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) também reagiu ao anúncio das ajudas que, à luz do diploma, devem ser pagas até 31 de janeiro: "A medida excepcional de apoio de emergência para os setores agrícolas afectados pela seca, que só agora foi implementada, como já se tornou um hábito deste Governos"."Para a CNA, é inaceitável a definição de um limite mínimo de apoio de 80 euros, que deixa de fora os mais pequenos, que são quem mais precisa. A CNA propôs que todos recebessem 80 euros, mesmo que o apoio previsto fosse inferior, mas o Governo 'fez orelhas moucas', frisa a organização, lembrando que "o mesmo já aconteceu com as ajudas 'extraordinárias' de 2022, que excluíram mais de 44 mil agricultores do Regime da Pequena Agricultura (RPA)"."O Ministério da Agricultura diz reconhecer a necessidade de reverter esta situação discriminatória, mas não cumpre o prometido e continua a penalizar a pequena e média agricultura", insiste, apontando que, assim, "os candidatos ao Pagamento dos Pequenos Agricultores (PPA, semelhante ao RPA) não irão receber os apoios atribuídos à pecuária extensiva, mesmo tendo animais devidamente registados no Sistema Nacional de Informação e Registo Animal"."A CNA apresentou propostas para alterar a situação, mas, mais uma vez, o Ministério da Agricultura não quis saber", frisa, apontando que no que respeita à apicultura, embora valoriza a medida, "o valor por colmeia é muito reduzido e deixa de fora os apicultores com menos de 30 colmeias, número significativo no panorama nacional e de elevada importância para a produção agrícola e para a biodiversidade".A organização com sede em Coimbra também lamenta que "muitos sectores afectados tenham ficado de fora deste apoio, desenhado exclusivamente para a pecuária extensiva (bovinos de carne, ovinos e caprinos, suínos de raças autóctones), apicultura e cereais praganosos de outono/inverno de sequeiro". E dá como exemplos como "produtores de milho e arroz de regiões onde houve falta de água ou culturas permanentes de sequeiro que sofreram quebras de produção significativas".Assim, "e considerando a possibilidade do envelope financeiro se esgotar com os setores definidos,e que as medidas cheguem ao terreno de forma rápida, simples e desburocratizada", refere em comunicado enviado às redações."Perante fenómenos meteorológicos extremos cada vez mais intensos e frequentes,em fazer chegar os apoios aos agricultores", realça, defendendo ser "urgente" a criação de um pacote de emergência para o setor com medidas de apoio directo e simplificado a activar de forma célere pelo Ministério da Agricultura".