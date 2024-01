Bruxelas propõe exceções à obrigação de pousio para este ano para responder às "preocupações" dos agricultores

Leia Também CAP reúne "cúpula" para debater crise da agricultura e tomar posição sobre protestos na Europa

A Comissão Europeia propôs, esta quarta-feira,Em comunicado, Bruxelas indica que a proposta, enviada aos Estados-Membros que votarão em reunião de comité, "constituiAlém disso, assinala, "dá igualmente seguimento aos pedidos formulados por vários Estados-Membros nas reuniões do Conselho da Agricultura".Para receberem ajudas ao abrigo da PAC, os agricultores têm de respeitar uma série de requisitos que beneficiem o ambiente e o clima, em que se inclui, com o objetivo de garantir a biodiversidade e as características naturais, estando apenas isentos de a cumprir os agricultores que tenham menos de dez hectares de terras aráveis.Esta quarta-feira, a Comissão Europeia avançou então com a possibilidade de os agricultores do bloco dos 27 ficarem isentos deste requisito e mesmo assim serem elegíveis às ajudas diretas previstas na PAC.Assim, explica o executivo comunitário,"A proposta da Comissão está cuidadosamente calibrada para providenciarEsta medida vai ser votada nos próximos dias pelos Estados-membros e, após aprovada, ser adotada formalmente, com os efeitos a retroagirem a 1 de janeiro de 2024. Os Estados-membros que pretendam pedir a derrogação a nível nacional precisam de notificar Bruxelas dentro de 15 dias para que os agricultores sejam informados o mais cedo possível.citada na mesma nota.E, neste sentido, "o compromisso da Comissão encontra-se espelhado no orçamento da PAC, no valor de 386,7 mil milhões de euros, o qual ajuda a estabilizar os rendimentos dos agricultores da UE, enquanto recompensa os seus esforços ao nível do clima e da sustentabilidade.", frisou.