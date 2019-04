A situação na agricultura ainda não está completamente perdida. Depende do que acontecer agora na primavera.Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, diz que se em abril chover abundantemente os efeitos podem ser minimizados, caso contrario, adianta em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, a situação será idêntica à vivida em 2017.Vai já pedindo ao Governo que tome medidas preventivas, e que esteja já a agilizar autorizações administrativas para libertar as pastagens e antecipar ajudas diretas.Mas Eduardo Oliveira e Sousa lamenta que se olhe para a questão da seca de forma casuística e que não se trabalhe num plano de longo prazo. Ao contrário do que seria desejável, não há qualquer comissão a trabalhar no impacto nas alterações climáticas.Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, é o entrevistado da Conversa Capital, da Antena 1 e Negócios, programa que é emitido pela emissora radiofónica no domingo às 13 horas e que pode ser lida no Negócios impresso na segunda-feira e no site para assinantes.