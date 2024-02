Secretário-geral da CAP desmonta "chuva de milhões" do pacote de apoios aos agricultores

Luís Mira analisa cada um dos items do pacote de apoios anunciado pelo Governo para os agricultores, falando numa "chuva de milhões" relativa a medidas anunciadas, acordadas ou previstas até no Orçamento do Estado.

Secretário-geral da CAP desmonta "chuva de milhões" do pacote de apoios aos agricultores









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Secretário-geral da CAP desmonta "chuva de milhões" do pacote de apoios aos agricultores O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar