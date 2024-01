Governo anuncia pacote de 440 milhões de euros para melhorar rendimento dos agricultores

Leia Também CAP anuncia reversão dos cortes nas ajudas para agricultores

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, anunciou, esta quarta-feira,que prevê, entre outras medidas, apoios para cobrir quebras de produção devido aos efeitos da seca, linhas de crédito de apoio à tesouraria ou a redução do ISP do gasóleo agrícola.O pacote "procura ir ao encontro das expectativas dos agricultores" e "assegurar a estabillidade dos apoios disponibilizados ao setor" dividindo-se em duas dimensões.A primeira, com uma dotação de 250 milhões de euros, contempla medidas para mitigar os efeitos da seca nos rendimentos dos agricultores, prevendoassim como a criação de uma linha de crédito de apoio à tesouraria no montante de 50 milhões de euros, com uma taxa de juro de 0%, "para ajudar a ultrapassar uma eventual quebra de rendimento que decorra da perda de produção".Esta medida, ainda que de cobertura nacional, será "de maior importância" e "com maior impacto em regiões mais afetadas como o Algarve e o Sudoeste Alentejano", realçou Maria do Céu Antunes.Já a segunda dimensão do pacote, direcionada para o reforço dos apoios aos rendimentos dos agricultores, prevê aUm corte que, "o mais tardar", na segunda-feira já será uma realidade nas gasolineiras, já que a portaria que o determina está assinada.Em simultâneo, o pacote(PEPAC) nos apoios à produção dos agricultores para assegurar as candidaturas nos ecoregimes (agricultura biológica e produção integrada) e o pagamento integral aos agricultores que se candidataram, o queA ministra da Agricultura e da Alimentação adiantou ainda que, no próximo mês, vai avançar com a, havendo um envelope de 58 milhões de euros para a criação de novas medidas de ambiente e clima no âmbito do desenvolvimento rural (pilar 2 do PEPAC) nos termos do reforço do Acordo do Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade.O pacote de apoios foi anunciado numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das Finanças, Fernando Medina, convocada com menos de duas horas de antecedência, no mesmo dia em que no mesmo dia em que a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) reuniu, com caráter de urgência, o seu conselho de presidentes, órgão consultivo, que agrega os presidentes das organizações de produtores de todo o país, para debater a "grave crise" no setor e tomar uma posição relativamente à onda de protestos levados a cabo por agricultores nas últimas semanas um pouco por toda a Europa que têm como denominador comum a diminuição de rendimentos.Em Portugal, o principal (e mais recente) foco de descontentamento tinha que ver com os cortes nas verbas que foram apresentadas nas candidaturas no âmbito das medidas agroambientais, sob o chapéu do PEPAC, mas que, segundo anunciou o presidente da CAP, Álvaro Mendonça e Moura, pouco antes do anúncio do Governo, vão, afinal, ser revertidos, ou antes, suportados pelo Orçamento do Estado."O compromisso assumido pelo Governo e pelo primeiro-Ministro nas últimas horas, após extensas negociações com CAP, detraduz-se no cumprimento das legítimas expetativas dos agricultores e representa a correção de gravosos erros de gestão do PEPAC cometidos por parte do Ministério da Agricultura", afirmou a CAP, num comunicado, após a reunião do conselho de presidentes.Mas quando vão chegar essas verbas aos agricultores? A ministra garante apenas que o Governo trabalhará "de forma expedita", recordando que tem de notificar os apoios a Bruxelas como auxílios de Estado. "Fá-lo-emos tão rápido quanto possível", mas "estamos na PAC, único projeto verdadeiramente europeu com objetivos e metas traçadas".Maria do Céu Antunes rejeitou, aliás, falar em "cortes", apontando que houve por parte do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) uma "quando o pacote ainda não estava fechado e o Governo havia entendido criar uma "medida excecional" com o Orçamento do Estado para "ir a encontro da expectativa e da vontade dos agricultores de terem práticas mais sustentáveis".