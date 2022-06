Vem aí uma nova campanha do trigo?

O Governo quer aumentar a produção de cereais e pôr o país a produzir 38% do que consome, ao invés dos atuais 18%. É possível? Quando? E à custa do quê? Especialistas e agricultores olham para o futuro com incerteza. Governo prevê apoios a partir de 2023.

Vem aí uma nova campanha do trigo?









