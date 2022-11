Distribuição perde quota na venda de vinho para a restauração

De acordo com dados da Nielsen, divulgados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) esta quarta-feira, as vendas de vinho na distribuição e na restauração estão a evoluir em sentidos contrários.

