"Holding" da família Moreira da Silva notifica AdC sobre compra da Quinta do Vallado

A Teak, "holding" que agrega os investimentos da família Moreira da Silva, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) relativamente à aquisição do "controlo conjunto" da Quinta do Vallado, uma das mais antigas quintas do Douro, que está na posse dos descendentes de D. Antónia Ferreira.Em comunicado, a AdC explica que em causa está, em concreto, a aquisição pela Teak Capital e por oito sócios - João Álvares Ribeiro, Inês Ferreira Álvares Ribeiro, Maria Adelina da Silva Ferreira, Maria João Ferreira Mesquita, Inês Ferreira Moura Borges, Jorge Maria Spratley Ferreira, Francisco Spratley Ferreira e Ana Maria Spratley Ferreira (estes dois "iniciais") - do controlo conjunto da sociedade Quinta do Vallado.A notificação à AdC confirma a notícia avançada pelo Negócios , em agosto, de que o empresário Carlos Moreira da Silva, dono da BA Glass e da Cerealis, estava em negociações para a aquisição da Quinta do Vallado, construída em 1716.Desconhece-se, no entanto, o valor da operação.A Teak Capital foi fundada em 1997 e já efetuou mais de 40 investimentos nos setores industrial, financeiro, de capitais privados, de capital de risco, imobiliário, da educação e da saúde. Nos últimos cinco anos, mais do que duplicou a sua base de ativos, funcionando, na prática, como um "family office" da família Moreira da Silva.