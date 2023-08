Carlos Moreira da Silva em negociações para a compra da Quinta do Vallado

construída em 1716 e que está na posse dos descendentes de D. Antónia Ferreira.Segundo informação recolhida pelo Negócios, e ao contrário do que o Público avançou, a aquisição de metade da Quinta do Vallado não será feita pela Barbosa e Almeida, mas antes pela Teak Capital, a holding onde Carlos Moreira da Silva agrega todas as participações, incluindo a BA.

Ao Negócios, fonte conhecedora do processo adiantou que as negociações ainda decorrem e que a venda não está ainda formalizada. O valor da operação também é, para já, uma incógnita. Ao Público, Francisco Ferreira, um dos sócios do Vallado, confirmou apenas que decorrem negociações. Numa entrevista ao Negócios , em julho, Carlos Moreira da Silva explicou que "hoje, o valor dos ativos da Teak Capital é mais 50% do que era em 2019 e a BA só representa 75%". "Na discussão destes investimentos temos dois critérios: não temos capacidade de gerir empresas para este volume de investimentos e temos de usar fundos que o fazem em nosso nome; e escolher alguns investimentos industriais específicos em que pensamos que podemos acrescentar valor. É aí que aparece a Cerealis, em 2021, e outros que estão aí no "pipeline", explicou então o gestor.A Quinta do Vallado situa-se nas margem do Rio Corgo, perto da localidade de Peso da Régua. Segundo o site da empresa, foi a