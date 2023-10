Famílias Moreira da Silva e Silva Domingues compram grupo industrial italiano de vidro

Leia Também "Holding" da família Moreira da Silva notifica AdC sobre compra da Quinta do Vallado

A Teak Capital, "holding" que agrega os investimentos da família Moreira da Silva, e a Tangor Capital, "family office" da família Silva Domingues, adquiriram o Vetrerie Riunite Group (VR Group), um grupo industrial italiano descrito como líder mundial no fabrico de portas de vidro para máquinas de lavar e de secar.O anúncio foi feito, esta sexta-feira, em comunicado, sem que tenha sido revelado o valor da aquisição que aguarda "luz verde" das autoridades regulatórias.Fundado em 1968, o VR Group, com sede em Colognola ai Colli, em Verona, dispõe de um complexo industrial de 140 mil metros quadrados, produz 43 milhões de peças por ano e serve 42 países, contando com mais de 3.000 clientes em todo o mundo, incluindo grandes marcas de eletrodomésticos.O VR Group é composto pela Vetrerie Riunite, que trabalha a área do vidro (e que além de portas de vidro para máquinas de lavar também produz produros para a casa, como liquidificadores e tabuleiros para uso no forno) e pela Borromini, especializada na concepção e produção de moldes para vidro prensado e para injeção de plástico, especialmente para o setor de iluminação automóvel.Do grupo faz ainda parte a Novaref, divisão que desenvolve refratários para os setores da cerâmica e construção, que fica de fora do perímetro da transação."Alinhados com a gestão do VR Group, estamos empenhados em reforçar a expansão do negócio, o que inclui que nos foquemos na melhoria contínua das operações italianas e alargar a nossa presença na China que acreditamos ser cruciais para proteger e fortalecer a posição do VR Group como líder de mercado global", diz o fundador e diretor da Teak Capital, Carlos Moreira da Silva, desccrevendo o investimento como "estratégico"."A nossa ambição é contribuir para uma maior criação de valor no desenvolvimento do grupo. Acreditamos que a nossa vocação industrial faz de nós investidores adequados para abraçar esse desafio", reforça.Elevar o grupo a "novos patamares de sucesso" é, aliás, um dos objetivos a atingir com a aquisição, diz a diretora-geral da Tangor Capital, Rita Domingues: "Estamos confiantes que a nossa experiência e recursos irão contribuir significativamente para o desenvolvimento do VR Group, posicionando-nos como os parceiros ideais para enfrentar os desafios e oportunidades que tem pela frente. Juntamente com a equipa de gestão, queremos impulsionar o VR Group para novos patamares de sucesso".O acordo para a venda foi fechado com a Sun European Partners que entrou no capital do VR Group em 2019. "Esta venda bem-sucedida não só figura como um marco significativo para o VR Group e para os nossos investidores, mas também demonstra a nossa confiança na contínua prosperidade do VR Group sob o chapéu dos novos investidores", afirmou, por seu turno, o diretor-geral, Paul Daccus, citado na mesma nota de imprensa, enviada às redações.A Sun European foi assessorada no negócio pela Rothschild, EY, Giliberti Triscornia e Associati, e Weil, Gotshal & Manges LLP, enquanto a Teak e Tangor pela EY e pela Morais Leitão & Associados.As famílias Moreira da Silva e Silva Domingues repartem o controlo da BA Glass e também o grupo Cerealis, que detém as marcas Nacional e Milaneza, que adquiriram mais recentemente, em 2021.